Профильный комитет работает над законопроектом, совершенствующим законодательство в сфере интеллектуальной собственности

Сегодня, 28 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению изменений, предлагаемых к внесению в Гражданский кодекс ДНР, которые предусматривают усовершенствование законодательных норм в сфере интеллектуальной собственности.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции и Государственного комитета по науке и технологиям ДНР.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«На сегодняшнем заседании продолжилась работа над проектом закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики». Напомню, что предлагаемые к внесению изменения направлены на установление законодательных норм, предусматривающих полномочия органа исполнительной власти на установление перечня юридически значимых действий в сфере интеллектуальной собственности, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины.

Члены Комитета совместно с представителями заинтересованных органов рассмотрели предложения по доработке законопроекта, поступившие от Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства юстиции ДНР», – пояснил депутат.

Андрей Баевский сообщил, что по итогам обсуждения Комитетом было принято решение рекомендовать проект закона к рассмотрению и принятию Народным Советом Донецкой Народной Республики в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.

«В дальнейшем на базе Комитета продолжится работа над законопроектом с учётом предложений профильных министерств и других заинтересованных органов», – добавил председатель Комитета.