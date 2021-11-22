Профильный комитет работает над законопроектом, устанавливающим государственный надзор за осуществлением международных автомобильных перевозок

Сегодня, 22 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

В заседании приняли участие представители Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам. Также проект закона определяет ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.