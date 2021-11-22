Профильный комитет работает над законопроектом, устанавливающим государственный надзор за осуществлением международных автомобильных перевозок

Комитеты и комиссии

Сегодня, 22 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Депутаты рассмотрели концепцию проекта закона «О государственном надзоре и контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

В заседании приняли участие представители Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

Данный проект закона определяет правовые основы государственного контроля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок по территории Донецкой Народной Республики грузовыми транспортными средствами или автобусами, принадлежащими как перевозчикам Донецкой Народной Республики, так и иностранным перевозчикам. Также проект закона определяет ответственность за нарушение установленного порядка, права и ответственность органов и их должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных перевозок.

Новости по теме

Состоялись общественные слушания законопроекта о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков

Профильный комитет продолжил работу по совершенствованию законодательства в сфере экологии и природопользования

Парламентарии продолжили работу в комитетах (19.11.2021)

Члены Комитета по безопасности и обороне обсудили изменения, предлагаемые ко внесению в Закон «О государственной дактилоскопической регистрации»