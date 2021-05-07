Профильный комитет рассмотрел инициативу Правительства по внесению изменений в Закон «О государственном флаге Донецкой Народной Республики»

В среду, 5 мая, прошло заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в котором приняли участие представители Правительства ДНР и Министерства информации.

О результатах заседания сообщил председатель Комитета Максим Кныш:

«Положениями действующего Закона «О государственном флаге Донецкой Народной Республики» регламентирована обязанность как постоянного поднятия Государственного флага Донецкой Народной Республики на зданиях, в которых расположены государственные органы, так и временного его вывешивания при проведении значимых мероприятий. Кроме того, допускается использование Государственного флага Донецкой Народной Республики и его изображения гражданами и организациями, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом. Ответственность за надругательство над государственными символами Донецкой Народной Республики установлена статьёй 389 Уголовного кодекса.

Таким образом, порядок вывешивания, поднятия Государственного флага Донецкой Народной Республики регламентирован положениями Закона и основывается на принципах свободного и уважительного использования Государственного флага, соблюдение которых обеспечено соответствующим предписанием об установлении ответственности.

Учитывая, что самим Законом уже регламентирован порядок вывешивания и поднятия Государственного флага Донецкой Народной Республики, который не нуждается в дополнительном разъяснении подзаконными актами, на заседании было принято решение об исключении излишних норм, закрепляющих обязанность Министерства информации разработать такой порядок.

Таким образом мы исключим излишнюю бюрократию и пресечём дублирование полномочий».