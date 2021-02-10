Профильный комитет рассмотрел изменения в налоговое законодательство в части формирования валовых расходов налогоплательщиков

Во вторник, 9 февраля, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“» и поступившие к нему замечания и предложения заинтересованных органов.

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, а также представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Следует отметить, что формирование валовых расходов налогоплательщиками осуществляется в соответствии с требованиями статьи 72 Закона ДНР «О налоговой системе».

Согласно положениям подпункта 72.2.12 пункта 72.2 статьи 72 Закона в состав расходов субъектов хозяйствования относятся расходы на содержание и ремонт основных средств в размере, не превышающем 50% таких расходов за отчётный месяц (кроме субъектов хозяйствования, которые относят указанные суммы в состав валовых расходов в размере 100%).

Изменения, предусмотренные проектом закона, позволят налогоплательщикам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы формировать расходы, понесённые на ремонт основных средств, в полном объёме, то есть в размере 100%.

Кроме того, законопроектом предлагается внести в положения Закона ДНР «О налоговой системе» изменения, устанавливающие амортизацию основных средств и процедуру её проведения», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам рассмотрения законопроекта Комитет принял решение рекомендовать Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.