Профильный комитет рассмотрел изменения, вносимые в Закон «О государственной гражданской службе»

Сегодня, 18 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Парламентарии рассмотрели изменения, вносимые в Закон «О государственной гражданской службе».

О результатах заседания рассказала член Комитета, разработчик проекта Александра Усачёва.

«В Законе «О государственной гражданской службе» используется понятие «служебный год», однако его смысл ни в одном нормативном правовом акте не раскрыт. В Российской Федерации уже сложилась определённая практика, из анализа которой следует, что «служебный год» означает то же, что и «рабочий год». Разница лишь в том, что понятие «рабочий год» применяется к работникам, заключившим трудовой договор, а «служебный год» – к государственным служащим, заключившим служебный контракт. Таким образом, исчисление как рабочего, так и служебного года нужно считать со дня приёма сотрудника на работу или поступления служащего на службу.

Для нас положения Закона «О государственной гражданской службе» являются новыми, и практика его применения только начинает формироваться. Именно для обеспечения однозначности понимания положений Закона предлагается дополнить понятийный аппарат понятием «служебный год», – рассказала парламентарий.