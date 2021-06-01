Профильный комитет рассмотрел коллективное обращение жителей Киевского района города Донецка

В понедельник, 31 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представители Министерства угля и энергетики, Министерства транспорта, Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, руководства шахты имени А.Ф. Засядько, а также инспектор по работе с населением Светлана Покинтелица.

Предметом обсуждения стало коллективное обращение жителей Киевского района города Донецка о несоблюдении водителями тяжеловесных автомобилей (перевозчиками) правил перевозки грузов (в частности угля), а также несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне района.

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал пресс-службе Народного Совета результаты обсуждения данного обращения.

«К нам поступило письменное обращение от жителей Киевского района города Донецка по поводу неблагоприятной обстановки, сложившейся в микрорайоне шахты имени А.Ф. Засядько, связанной с курсированием через жилой квартал тяжеловесной техники и автомобилей, обслуживающих угольное предприятие. Жители микрорайона жалуются на несоблюдение скоростного режима и санитарных норм перевозки грузов.

По итогам заседания принято решение о более глубоком изучении возникшей проблемы представителями Управления Государственной автомобильной инспекции, Министерства транспорта, Министерства угля и энергетики, а также руководством шахты имени А.Ф. Засядько с обязательным рассмотрением предложений по выходу из сложившейся ситуации на одном из очередных заседаний комитета», – рассказал парламентарий.