Профильный комитет рассмотрел нормы, регулирующие особенности заключения договора на обучение в образовательных организациях МЧС

Сегодня, 28 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии продолжили обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”».

На мероприятии присутствовал представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Председатель Комитета Виталий Кравец подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы рассмотрели положения законопроекта, которые определяют особенности приёма на обучение в образовательную организацию, находящуюся в ведении МЧС ДНР.

Так как 1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, возникла необходимость приведения в соответствие с ним предусмотренных законопроектом норм, касающихся особенностей заключения договора на обучение.

Мы обсудили возможность закрепления на законодательном уровне основных договорных обязательств, регулирующих права, обязанности и ответственность сторон, порядок расторжения и прекращения договора, а также необходимость определения формы договора на обучение», – сказал парламентарий.

В ходе заседания были внесены конструктивные предложения и принято решение продолжить работу над законопроектом.