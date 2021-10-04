Профильный комитет рассмотрел обращение ГП «Донецкая железная дорога»

Сегодня, 4 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии и представители заинтересованных органов рассмотрели обращение, поступившее в адрес Комитета от Государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

На расширенном заседании присутствовали представители Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки, Министерства транспорта, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, представители ГП «Донецкая железная дорога».

Итоги заседания прокомментировал заместитель председателя Комитета Народного Совета по транспорту и связи Алексей Дорофеев.

«В Комитет Народного Совета по транспорту и связи поступило обращение от Государственного предприятия «Донецкая железная дорога». Суть обращения состоит в том, что ГП «Донецкая железная дорога» осуществляет обучение работников по 60 профессиям. В июле этого года Министерством образования и науки был утверждён новый Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. По целому ряду профессий этот перечень не соответствует действующей лицензии «ДЖД», в связи с чем профессиональное обучение в Учебном центре ГП «ДЖД» было приостановлено. Между тем, обучение работников железной дороги должно носить непрерывный характер для обеспечения бесперебойных и безопасных перевозок грузов и пассажиров.

В ходе заседания представители ГП «Донецкая железная дорога» получили необходимые разъяснения касательно особенностей переоформления лицензии согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики», – сказал Алексей Дорофеев.