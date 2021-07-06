Профильный комитет рассмотрел особенности налогообложения некоммерческих организаций

Во вторник, 6 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете , Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР , а также представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Центрального Республиканского Банка и Молодёжного парламента.

Председатель Комитета Марина Жейнова поделилась итогами заседания с пресс-службой Народного Совета.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению замечаний и предложений к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Целью данного законопроекта является закрепление норм относительно конкретизации и дополнения перечня доходов, которые не подлежат налогообложению и получены некоммерческими организациями, а именно жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами и товариществами собственников жилья. При закреплении норм, освобождающих от налогообложения доходы, полученные некоммерческими организациями, указанные организационно-правовые формы юридических лиц приведены в соответствие с положениями Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.

Принятие законопроекта позволит устранить неточности в правоприменении норм Закона «О налоговой системе», касающихся налогообложения некоммерческих организаций, а также обеспечит единообразие отдельных положений Закона «О налоговой системе» и норм Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики относительно организационно-правовых форм некоммерческих организаций.

Поскольку представленный законопроект является актуальным, Комитетом принято решение рекомендовать Народному Совету принять проект закона в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению», – рассказала Марина Жейнова.