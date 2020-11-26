Профильный комитет рассмотрел предложения по совершенствованию законодательства в сфере дорожного движения

В среду, 25 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, в котором приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представители Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.



В ходе заседания Комитета парламентарии обсудили предложения Госавтоинспекции МВД ДНР по разработке проекта закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О дорожном движении”».

В частности, предлагается внести изменения, обеспечивающие нормотворческую деятельность в сфере безопасности дорожного движения и урегулирования проблемных вопросов, связанных с противоречиями и отступлениями от требований действующих норм, правил и стандартов в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности.

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал обоснованность предлагаемых изменений.

«В Управление государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики поступают многочисленные обращения граждан, которым городские и районные градостроительные комиссии отказали в согласовании размещения ряда объектов, например, малых архитектурных форм, из-за противоречий и отступлений от требований действующих градостроительных норм в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Однако Госавтоинспекция МВД ДНР в настоящее время не имеет полномочий принимать решения о согласовании указанных проблемных вопросов. Комитет Народного Совета по транспорту и связи рассмотрел предложения Госавтоинспекции и принял их в работу. В ближайшее время будут разработаны законодательные механизмы урегулирования правовых коллизий в этой сфере», – сказал Александр Бондаренко.