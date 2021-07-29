Профильный комитет рассмотрел предложения по внесению изменений в закон об обороте лекарственных средств

Сегодня, 29 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Сегодня были рассмотрены предложения по усовершенствованию законодательства Республики в сфере оборота лекарственных средств. Принятие таких изменений позволит устранить трудности, возникающие при ввозе лекарственных препаратов в Донецкую Народную Республику, нормализовать графики и сроки поставок лекарственных препаратов.

Стоит отметить, что предлагаемые изменения также направлены на урегулирование вопросов приобретения и продажи организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определённых групп товаров в целях обеспечения населения Республики качественными товарами в широком ассортименте», – сообщил парламентарий.

По итогам заседания члены Комитета поддержали предложения профильного министерства.

«В ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект, который поступит на рассмотрение Народного Совета в рабочем порядке», – резюмировал председатель Комитета.