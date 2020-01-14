Профильный комитет рассмотрел предложения по внесению изменений в законодательное регулирование сферы противодействия терроризму

Сегодня, 14 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”».

На мероприятии присутствовали представители Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству и Министерства государственной безопасности.

Председатель Комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня на заседании Комитета мы обсуждали законопроект «О внесении изменений в Закон ДНР “О противодействии терроризму”». Законопроект разработан для введения комплекса дополнительных мер по противодействию терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Так, проект закона предполагает расширение круга субъектов, осуществляющих противодействие терроризму, специальных полномочий органов местного самоуправления в вышеуказанной сфере, повышение уровня террористической защищённости определённых объектов, территорий и мест массового пребывания людей.

Концепция законопроекта направлена на гармонизацию республиканской нормативной правовой базы с законодательством Российской Федерации», – сообщил парламентарий.

В ходе обсуждения были рассмотрены поступившие предложения и замечания, изложенные в заключениях на указанный законопроект, которые будут учтены в дальнейшей работе над законопроектом.