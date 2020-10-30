Профильный комитет рассмотрел проблемные вопросы заключения договоров ОСАГО владельцами транспортных средств

В четверг, 29 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проблемных вопросов в части заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин и представители Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Верховного Суда, Министерства юстиции, Центрального республиканского банка ДНР и ООО «Страховая компания ʺХатхорʺ».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На территории Донецкой Народной Республики работает 11 центров продаж ООО «Страховая компания ʺХатхорʺ», 44 ФЛП – страховых агента и 160 почтовых отделений государственного предприятия «Почта Донбасса», в которых можно заключить договоры страхования. На сегодня выдано около 63 тысяч страховых полисов. При этом страховой компанией выдаётся около 500 полисов ОСАГО в день, в то время как в сентябре заключалось около 3 000 договоров в день.

В связи с переносом сроков наступления административной ответственности для владельцев транспортных средств за отсутствие страховых полисов ОСАГО очереди как в центрах страхования, так и на почтовых отделениях отсутствуют. Комитет обращает внимание, что продление сроков в последующем не планируется.

По вопросу заключения договора страхования владельцем транспортного средства, а не собственником, и необходимости предоставления как документов, так и их копий относительно собственника транспортного средства, отмечу следующее.

Данный вопрос урегулирован нормами Закона ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Во-первых, положениями статьи 14 Закона определён перечень документов, которые страхователь представляет страховщику для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Во-вторых, договор страхования заключается именно в отношении владельца транспортного средства либо иных лиц, указанных таким владельцем в договоре, или допущенных владельцем к управлению транспортным средством, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании. Кроме того, владелец транспортного средства при заключении договора страхования предоставляет страховой компании именно персональные данные собственника транспортного средства, а в случае, если заключаемый договор обязательного страхования предусматривает управление транспортным средством указанными страхователем водителями – персональные данные каждого из таких водителей.

Таким образом, Закон не предусматривает обязанность для владельца транспортного средства при заключении им договора страхования предоставлять документы или их копии собственника транспортного средства.

Следует также добавить, что согласно данным страховой компании, в соответствии с Порядком идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённым постановлением правления Центрального республиканского банка ДНР, для заключения договора страхования владельцы транспортных средств должны предоставлять, за исключением пакета документов, указанных в статье 14 Закона, ещё и копию идентификационного номера плательщика», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рекомендует владельцем транспортных средств учесть вышеуказанную информацию при заключении ими договоров страхования.