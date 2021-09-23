Профильный комитет рассмотрел проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики»

В среду, 22 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии продолжили обсуждение проектов законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя комитета Александр Мальков.

«Рассматриваемые проекты законов взаимосвязаны и разработаны в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений в законотворческой деятельности Республики является гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

Так, в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» вводится категория «свобода совести.

Также вводится новая юридическая конструкция, уточняющая условия признания объединения граждан религиозным.

Кроме того, изменения аналогичного характера вносятся и в Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики», – отметил парламентарий.

Александр Мальков также добавил, что работа над данными проектами завершена и в скором времени пройдёт процедура их регистрации в Народном Совете.