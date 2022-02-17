Профильный комитет рассмотрел вопросы, связанные с аудиторской деятельностью

В четверг, 17 февраля, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «Об аудиторской деятельности» и поступившие от заинтересованных органов замечания и предложения к нему.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На заседании Комитета были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «Об аудиторской деятельности».

Необходимо отметить, что данный проект закона является первым комплексным нормативным правовым актом, регулирующим правоотношения, возникающие при осуществлении аудиторской деятельности.

Аудит обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и разработку рекомендаций по повышению эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта», – сказала парламентарий.

Марина Жейнова также отметила, что основой для разработки проекта закона является Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».

«Проект закона направлен, в первую очередь, на законодательное обеспечение снижения административного вмешательства в аудиторскую профессию, освобождение государства от выполнения избыточных функций по регулированию аудиторской деятельности, создание механизмов профессионального и общественного надзора за деятельностью аудиторов.

Проектом закона устанавливаются, в частности, права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг, критерии и случаи проведения обязательного аудита, понятие и признаки аудиторской тайны, сущность стандартов аудиторской деятельности, аудиторского заключения.

Вместе с тем проектом закона определяются прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые могут оказываться аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами наряду с аудиторскими услугами.

Принято решение продолжить дальнейшее рассмотрение проекта закона, а также замечаний и предложений к нему при участии заинтересованных органов», – резюмировала председатель Комитета.