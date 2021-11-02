Профильный комитет рассмотрел вопросы, связанные с общеобязательным государственным социальным страхованием

Во вторник, 2 ноября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня в ходе очередного заседания Комитета мы рассмотрели проект закона «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование», а также поступившие к нему замечания и предложения от заинтересованных органов.

Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью синхронизации налоговых законодательств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также усовершенствования механизма уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который на сегодняшний день урегулирован Временным порядком о сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики, утверждённым Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 года.

Следует отметить, что представленный законопроект является комплексным нормативным правовым актом, который будет регулировать вопросы уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. С момента его принятия временный порядок будет признан утратившим силу.

Данный законопроект направлен на установление перечня плательщиков единого взноса, их прав и обязанностей, размера единого взноса, порядка и сроков уплаты единого взноса. Отдельными нормами законопроекта устанавливается добровольное участие в пенсионном страховании», – рассказала парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам рассмотрения законопроекта и поступивших к нему замечаний и предложений Комитетом было принято решение поддержать данный законопроект, а также продолжить его дальнейшее рассмотрение с участием заинтересованных органов.