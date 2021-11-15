Профильный комитет рассмотрел вопросы в сфере субсидирования

Во вторник, 15 ноября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке», а также проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня в ходе очередного заседания Комитета мы рассмотрели проект закона «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке», разработанный в рамках реализации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанного 15 сентября 2021 года главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также в рамках синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Луганской Народной Республики.

Данным законопроектом предусматривается закрепление общих положений предоставления субсидии и применения льготной процентной ставки, субъектов получения субсидии, порядка подачи заявки на её получение, процедуры рассмотрения заявок на предоставление субсидий.

Также проектом закона определяются условия предоставления субсидии и порядок осуществления контроля за соблюдением данных условий, порядок перечисления субсидии.

В целом, принятие законопроекта позволит субъектам хозяйствования получать кредиты по льготным процентным ставкам.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», который взаимосвязан с вышеуказанным законопроектом, поскольку предусматривает закрепление положений, связанных с созданием Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам. Кроме того, представленным законопроектом урегулированы процедурные вопросы предоставления субсидий из указанного фонда», – сказала парламентарий.

По итогам заседания Комитетом принято решение поддержать представленные законопроекты.