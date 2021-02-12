Профильный Комитет рассмотрел вопросы законодательного регулирования безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

В пятницу, 12 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили обсуждение предложений Правительства Донецкой Народной Республики и Министерства агропромышленной политики и продовольствия к проекту закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства.

Заместитель Председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, рассмотренных на заседании.

«Мы обсудили предложения Правительства ДНР к законопроекту, которые были приняты Комитетом в полном объёме. Кроме того, были заслушаны предложения Министерства агропромышленной политики и продовольствия в части разграничения полномочий между органами исполнительной власти в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Отдельно мы остановились на нормах, регулирующих вопросы государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, правах и обязанностях должностных лиц таких контролирующих органов. Также был рассмотрен вопрос закрепления в законопроекте норм признания Республикой результатов неклинических лабораторных исследований пестицидов и агрохимикатов, полученных в испытательных лабораториях Российской Федерации», – сказал Юрий Леонов.

Парламентарий добавил, что по итогам рассмотрения законопроекта Комитет решил продолжить обсуждение замечаний и предложений заинтересованных органов.