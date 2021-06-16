Профильный комитет рассмотрел возможность и целесообразность применения положений международных конвенций в сфере транспорта

Сегодня, 16 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, для участия в котором были приглашены представители Министерства иностранных дел, Министерства транспорта, Таможенной службы, Управления Государственной автомобильной инспекции, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР и представитель Главы ДНР в Народном Совете.

В рамках расширенного заседания парламентарии и приглашённые участники обсудили возможность и целесообразность применения на территории Донецкой Народной Республики положений международных конвенций в сфере транспорта.

В частности, речь шла о Международной конвенции о дорожном движении 1949 года, Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ-CMR), Конвенции о процедуре международного таможенного транзита при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС, Международной железнодорожной конвенции (КОТИФ) в редакции 1999 года и о Техническом регламенте Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

Председатель Комитета Александр Бондаренко прокомментировал итоги заседания:

«Сегодня мы обсудили возможность и целесообразность практической реализации международных конвенций и договоров в сфере транспорта, опираясь на правовое поле Донецкой Народной Республики. Так как гармонизация собственного законодательства с законодательством Российской Федерации является основополагающим курсом нашего государства на сегодняшний день, применение норм международных конвенций как минимум в определённой части является для Донецкой Народной Республики необходимым ввиду того, что Российская Федерация является непосредственно страной-участником данных конвенций. Таким образом, их практическая реализация на территории Донецкой Народной Республики поспособствовала бы унификации условий и правоотношений в сфере международной дорожной перевозки грузов, в частности это касается документов, применяемых для такой перевозки, и ответственности перевозчика, стандартизации железнодорожного сообщения для перевозок грузов по железным дорогам стран-участников. Принято решение в дальнейшем продолжить обсуждение с учётом консолидированного мнения заинтересованных органов».