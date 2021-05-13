Профильный комитет рассмотрел возможность внесения изменений в Закон «О государственной гражданской службе»

В среду, 12 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, в котором приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Алексей Сухинин и представители Министерства образования и науки.

На заседании обсудили возможность внесения изменений в Закон «О государственной гражданской службе» по вопросу профессиональной подготовки государственных гражданских служащих.

Председатель Комитета Максим Кныш рассказал об итогах заседания:

«Предлагаемые изменения затрагивают механизм подготовки государственных гражданских служащих, который (согласно положениям Закона «О государственной гражданской службе») реализуется путём заключения договора о целевом приёме или договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином с последующим обязательным прохождением гражданской службы после окончания обучения. Однако Закон «Об образовании» определяет возможность подготовки специалистов исключительно путём заключения договоров о целевом обучении, что также соответствует практике Российской Федерации в данной сфере».

По результатам заседания было принято решение подержать инициативу профильного министерства, зарегистрировать соответствующий законопроект, продолжить законотворческую деятельность во взаимодействии с Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре.