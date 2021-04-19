Профильный комитет рассмотрел заключения на законопроект о молодёжной политике в ДНР

В пятницу, 16 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, посвящённое обсуждению проекта закона «О молодёжной политике».

О сути законопроекта и вопросах, поднятых на мероприятии, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Главная цель указанного законопроекта – создание правовых условий для обновления и развития молодёжной политики в ДНР в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, расширения возможностей граждан Республики. Его принятие позволит в будущем обеспечить всестороннее социальное, духовное и физическое развитие молодёжи, реализацию её потенциала, конституционных прав и свобод», − пояснил парламентарий.

Владимир Чекун подчеркнул, что за основу законопроекта взят Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации», что соответствует избранному Донецкой Народной Республикой курсу на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«На сегодняшнем заседании мы рассмотрели заключения на законопроект, поступившие от заинтересованных органов. По итогам обсуждений принято решение о доработке ряда положений проекта закона, в частности, конкретизации понятийного аппарата.

Так, законопроектом закрепляется определение понятия «молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации». В то же время в законодательстве Республики ранее не было изложено значение термина «трудная жизненная ситуация».

Кроме того, по тексту проекта закона нужно согласовать положения, регламентирующие деятельность органов молодёжного самоуправления, в части определения субъектов правоотношений, в которых формируются такие органы. Также будут конкретизированы полномочия Правительства по осуществлению мер, направленных на реализацию молодёжной политики», − сообщил председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что работа над законопроектом будет продолжена на следующих заседаниях Комитета.