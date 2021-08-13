Профильный комитет рассмотрел законопроект «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», разработанный межведомственной рабочей группой

В пятницу, 13 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором обсуждался проект закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики, а также члены Правительства, Министерства информации, Министерства связи, Министерства государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«На сегодняшнем заседании обсуждался проект закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в новой редакции, который разработан межведомственной рабочей группой, созданной по инициативе Комитета на базе Министерства связи совместно с Министерством информации, в рамках взаимодействия законодательной и исполнительной власти, а также в соответствии с избранным Донецкой Народной Республикой курсом на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации с учётом особенностей конституционно-политического устройства Республики», – сказал Владислав Бердичевский.

Он отметил, что актуальность проекта закона обусловлена тем, что сфера информации, информационных технологий и защиты информации очень динамично развивается и нуждается в совершенствовании её правового регулирования, в том числе путём устранения коллизий и пробелов.

«Принятие данного проекта будет способствовать повышению уровня информационной безопасности государства и недопущению неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, распространения информации, которая принадлежит Республике.

Если говорить более обстоятельно, обсуждаемый проект закона определяет основные термины, необходимые для правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, устанавливает ограничения доступа к информации, особенности её распространения, государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.

Кроме того, законопроектом определён порядок использования информационно-телекоммуникационных сетей.

Положениями законопроекта установлен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства Донецкой Народной Республики, урегулированы вопросы защиты информации и ответственности за правонарушения в сфере информации и информационных технологий.

Сегодня участники заседания обсудили замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов. По итогам заседания принято решение о доработке отдельных положений проекта закона с учётом рассмотренных замечаний и предложений. Кроме того, работа над концепцией данного проекта закона с участием заинтересованных органов будет продолжена и в дальнейшем», − резюмировал Владислав Бердичевский.