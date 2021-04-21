Профильный комитет рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Во вторник, 20 апреля, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», а также поступившие замечания и предложения заинтересованных органов на данный законопроект. Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете ДНР Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики Ярослав Бережко, представители Правительства ДНР, Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства финансов, Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На заседании Комитета были рассмотрены замечания и предложения на проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Необходимо отметить, что данный законопроект является первым и комплексным нормативным правовым актом, призванным урегулировать на законодательном уровне производство, использование и обращение (гражданский оборот) драгоценных металлов и драгоценных камней, а также условия функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Донецкой Народной Республики. Данный законопроект был разработан по итогам рассмотрения обращения Профсоюза работников, предпринимателей торговли и общественного питания Донецкой Народной Республики.

Проектом закона закрепляется государственное регулирование отношений в сфере использования и обращения драгоценных камней, а также драгоценных металлов, в том числе производства последних, которое осуществляется в целях проведения государственной политики, направленной на развитие рынка таких ценностей и их рационального использования, стимулирование производства драгоценных металлов для социально-экономического развития Донецкой Народной Республики с учетом особых свойств драгоценных металлов и драгоценных камней».

По итогам рассмотрения законопроекта с учетом поступивших замечаний и предложений от заинтересованных органов на законопроект Комитетом принято решение рекомендовать Народному Совету принять законопроект в первом чтении за основу с учетом его доработки ко второму чтению. В то же время, была отмечена необходимость продолжения рассмотрения законопроекта, а также замечаний и предложений в ходе общественных слушаний совместно с Общественной палатой ДНР, а также представителями субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов.