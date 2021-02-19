Профильный Комитет рассмотрел замечания и предложения к законопроекту «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике»

В пятницу, 19 февраля, прошло очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике».

На заседании присутствовали представители Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной Республики и Правительства Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Владислав Бердичевский прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжает работу над законопроектом «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике». На заседании Комитета с участием приглашённых гостей рассмотрены поступившие замечания и предложения к законопроекту. В частности, обсуждению подлежали замечания и предложения Правительства Донецкой Народной Республики. При работе над законопроектом разработчик руководствовался концепцией Федерального закона Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», что соответствует избранному курсу на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Вместе с тем, в силу особенностей правовой системы Донецкой Народной Республики, а также функционально-институциональных отличий моделей государственного управления Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, практическая реализация отдельных нормативных предписаний законопроекта при вступлении их в силу в представленной редакции будет затруднена. В связи с вышеизложенным, Комитет совместно с заинтересованными органами государственной власти продолжит работу в обозначенном аспекте», – резюмировал Владислав Бердичевский.