Профильный комитет разработал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в части исполнения приговора, определения и постановления суда

Сегодня, 11 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции ДНР.

Об актуальности законопроекта и предусмотренных им поправках в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«30 июня парламентом был принят Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики, который вступит в силу 1 января 2022 года. В целях обеспечения полноценной реализации его норм существует необходимость приведения в соответствие положений действующего законодательства с нормами УИК ДНР.

Для этого Комитетом разработан проект закона, которым предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР ряд изменений в части исполнения приговора, определения и постановления суда», – сообщила Елена Шишкина.

Парламентарий отметила, что принятие законопроекта будет способствовать дальнейшей гармонизации законодательства Республики с правовыми нормами Российской Федерации.

«В основу Уголовно-исполнительного кодекса ДНР положены нормы УИК Российской Федерации, в связи с этим считаем целесообразным дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Республики нормами УПК РФ.

Внесение указанных изменений позволит урегулировать правоотношения, связанные с исполнением приговора, определения и постановления суда в Донецкой Народной Республике», – пояснила председатель Комитета.

Елена Шишкина добавила, что участие в работе над проектом закона принимают представители всех заинтересованных органов, обсуждение его положений будет продолжено на следующих заседаниях Комитета.