Профильный комитет разработал законопроект, призванный установить правовые основания для производства в ДНР регистраторов расчётных операций

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике совместно с Министерством доходов и сборов ДНР подготовил законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО регистраторах расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетовʺ».

Актуальность разработки законопроекта пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике зарегистрировано более 22 тысяч регистраторов расчётных операций, из них 74% – производства Украины, 26% – производства Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству срок службы РРО должен составлять 7 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 9 лет с даты изготовления. Из 22 тысяч зарегистрированных РРО более чем у 14 тысяч в ближайшее время заканчивается срок службы.

По соображениям безопасности ввоз на территорию ДНР новых партий РРО украинского производства недопустим. Кроме того, имеются определённые сложности с вывозом новых РРО с территории Российской Федерации.

Сегодня в Донецкой Народной Республике зарегистрирован субъект хозяйствования – производитель регистраторов расчётных операций, аналогичных применяемым в Российской Федерации. Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне урегулировать статус и правовые основания деятельности производителя РРО на территории Республики.

Учитывая технический прогресс и опыт соседних государств, законопроект предполагает поэтапный переход на использование регистраторов расчётных операций с функцией передачи копий расчётных документов и фискальных отчётных чеков в электронной форме на сервера Министерства доходов и сборов ДНР. Нововведение позволит органам доходов и сборов осуществлять более оперативный контроль и анализ деятельности субъектов хозяйствования, тем самым минимизировав долю теневого сегмента экономики», – сообщила парламентарий.