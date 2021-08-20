Профильный комитет разработал законопроект, разрешающий получать второе высшее образование в области искусств за счёт бюджетных средств

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре. Парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 80 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Итоги заседания прокомментировала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», устанавливающие право лиц, имеющих высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемым Правительством Донецкой Народной Республики.

Случаи, порядок принятия лиц, имеющих высшее образование, на конкурсной основе на обучение за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в государственные образовательные организации высшего образования и перечень таких образовательных организаций будут утверждаться Правительством Донецкой Народной Республики.

Проект закона разработан в целях создания дополнительных возможностей для подготовки специалистов в области искусств из числа одарённых людей», – сказала Наталья Волкова.

По итогам заседания Комитет постановил рекомендовать Народному Совету Донецкой Народной Республики принять проект закона в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.