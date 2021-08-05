Профильный комитет совершенствует уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство

Сегодня, 5 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

На заседание были приглашены представители Министерства государственной безопасности ДНР, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства юстиции, а также представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

Парламентарии и приглашённые лица обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

«Необходимость в разработке проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики» обусловлена потребностью регулирования правоотношений, связанных с исполнением приговора, определения и постановления суда, в связи с принятием Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики.

Поскольку в настоящее время нормы Уголовно-процессуального кодекса ДНР не коррелируют с нормами Уголовно-исполнительного кодекса, основной целью разработки проекта закона является создание условий для реализации норм уголовно исполнительного законодательства в процессуальном правом поле», – рассказала Елена Шишкина.

По итогам расширенного заседания Комитетом было принято решение продолжить работу над концепцией законопроекта с привлечением заинтересованных органов.