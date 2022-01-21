Профильный комитет совершенствует закон «О физической культуре и спорте»

Комитеты и комиссии

В пятницу, 21 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, на котором присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

На заседании парламентарии обсудили заключения на проект закона «О внесении изменения в статью 31 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

«Мы обсудили заключения заинтересованных органов, поступивших на  проект закона. Было техническое замечание со стороны Министерства юстиции, также была рекомендация от Правительства Донецкой Народной Республики -доработать отдельное положение проекта закона. В целом, удалось достигнуть согласия по всем ключевым вопросам. Работа над проектом закона будет продолжена, в ближайшем будущем он будет представлен в итоговой редакции», – рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

Новости по теме

Продолжается работа депутатов в округах

Парламентарии продолжили работу в комитетах (21.01.2022)

Парламентарии продолжили работу над проектом закона «О теплоснабжении»

Максим Кныш об итогах работы Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству за 2021 год (видео)