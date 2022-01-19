Профильный комитет совершенствует законодательство в сельскохозяйственной сфере

В среду, 19 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии приступили к обсуждению концепции проекта закона «О семеноводстве».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Одним из основных условий успешного развития растениеводческой отрасли является хорошо организованное семеноводство. Ведь, качество и количество урожая напрямую зависит от качества семян. Именно благодаря семенам любой сорт или гибрид реализует свой урожайный потенциал.

Сегодня мы рассмотрели проект закона, который призван урегулировать такие отношения в сфере семеноводства, как производство (выращивание), хранение, транспортировка, реализация семян сельскохозяйственных растений, их использование, оказание услуг в данной сфере, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Донецкую Народную Республику и вывоз семян из Республики.

Стоит отметить, что к отношениям, связанным с использованием гражданами семян сельскохозяйственных растений для собственных нужд (личных, семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), положения настоящего Закона не применяются», – рассказал парламентарий.

По итогам заседания принято решение продолжить работу над данным проектом закона совместно с заинтересованными органами.