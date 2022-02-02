Профильный комитет совершенствует законодательство в сельскохозяйственной сфере

В среду, 2 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили обсуждение концепции проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В мероприятии приняли участие представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам, а также представитель Правительства в Народном Совете.

Председатель Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Мы продолжили рассматривать концепцию проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Данный проект закона регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, а также устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Следует отметить, что действие проекта закона не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе строительства гаражей для собственных нужд), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества (за исключением жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности). Оборот указанных земельных участков будет регулироваться Земельным кодексом Донецкой Народной Республики, который также разрабатывается нашим Комитетом», – сообщил парламентарий.

По итогам заседания принято решение продолжить работу над данным проектом закона совместно с заинтересованными органами.