Профильный комитет совершенствует законодательство в сельскохозяйственной сфере

В среду, 12 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии продолжили обсуждение концепции проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В мероприятии приняли участие представители Верховного Суда, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам, а также представитель Правительства в Народном Совете.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Земля представляет собой уникальный природный ресурс. Прежде всего – это почва, верхний слой нашей планеты, являющийся объектом хозяйствования, главным средством производства, его основой.

Важно отметить, что специфика сельского хозяйства заключается в использовании ограниченного земельного ресурса. В связи с чем, возникла необходимость законодательного урегулирования отношений, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения, установлением правил и ограничений, применяемых к обороту таких земельных участков.

Принятие данного проекта закона позволит усовершенствовать действующее земельное законодательство, приведет к сокращению выбытия сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота и вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот, что в свою очередь обеспечит прирост производства высококачественной и экологичной сельскохозяйственной продукции и обеспечению продовольственной безопасности Республики», – сообщил парламентарий.

По итогам заседания принято решение продолжить работу над данным проектом закона совместно с заинтересованными органами.