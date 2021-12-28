Профильный комитет совершенствует законодательство в сфере метрологии и стандартизации

Сегодня, 28 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле. Парламентарии рассмотрели проекты законов «Об обеспечении единства измерений», «О стандартизации в Донецкой Народной Республике» и «О техническом регулировании».

В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли и Государственного предприятия «Донецкстандартметрология».

Об итогах заседания рассказал председатель Комитета Сергей Чучин.

«В ходе расширенного заседания рассмотрены проекты законов, направленные на установление правовых основ обеспечения единства измерений, стандартизации и регулирования отношений, возникающих при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований в Донецкой Народной Республике.

Принято решение продолжить работу над проектами законов совместно с Министерством промышленности и торговли и Государственным предприятием «Донецкстандартметрология» с учётом поступивших замечаний и предложений», – сказал Сергей Чучин.