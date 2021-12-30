Профильный комитет совершенствует законодательство в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В среду, 29 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

О рассматриваемом законопроекте пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В случае причинения вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения такого вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший обязан представить повреждённое транспортное средство, иное имущество или их остатки для осмотра страховщику и (или) независимой экспертизы (оценки), которая проводится независимым экспертом или экспертной организацией в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. Однако в Законе Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не определено, в соответствии с каким нормативным правовым актом проводится осмотр транспортного средства страховщиком и независимая экспертиза (оценка) и каким органом утверждается данный нормативный правовой акт.

Учитывая значимость проведения осмотра транспортного средства страховщиком и независимой экспертизы (оценки), возникла необходимость установления требований к проведению осмотра и независимой экспертизы (оценки) транспортного средства по аналогии с законодательством Российской Федерации, где такие требования установлены в Положении Центрального Банка Российской Федерации «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства».

Таким образом, законопроектом предлагается закрепить, что осмотр транспортного средства страховщиком и независимая экспертиза (оценка) проводятся с использованием методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства, которая утверждается Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики», – сказала Марина Жейнова.

Принятие законопроекта позволит унифицировать требования к проведению осмотра страховщиком и независимой экспертизы (оценки) транспортного средства путём утверждения Центральным Республиканским Банком методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства, что, в свою очередь, обеспечит реализацию прав на получение и определение размера страховой выплаты.