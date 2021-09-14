Профильный комитет совершенствует законодательство в сфере воинской обязанности и военной службы

Сегодня, 14 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих» и законопроект «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».

Заместитель председателя Комитета Ярослав Аника рассказал об обсуждаемых законопроектах.

«Проектом закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих» предлагается привести к единообразию термины и формулировки, применяемые в указанных в проекте законах. Также законопроект содержит изменения, направленные на устранение несоответствия в ссылках на нормы законодательства, и изменения, конкретизирующие полномочия и компетенцию органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики в сфере воинской обязанности и военной службы.

В свою очередь, проект закона «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике» разработан в целях урегулирования норм действующего законодательства, определяющего порядок прохождения военной службы в период мобилизации, военного положения и в условиях военного времени, в части надлежащей реализации социально-правового статуса военнослужащих женского пола, исполняющих обязанности военной службы при объявлении мобилизации.

В целом предлагаемые законопроектами изменения направлены на совершенствование правового регулирования отношений в сфере воинской обязанности и военной службы», – сказал Ярослав Аника.