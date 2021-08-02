Профильный комитет совершенствует законодательство в сфере железнодорожного транспорта

В понедельник, 2 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи.

Парламентарии рассмотрели проекты законов «О железнодорожном транспорте», «Устав железнодорожного транспорта».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Сегодня мы рассмотрели поступившие замечания к проектам законов «О железнодорожном транспорте» и «Устав железнодорожного транспорта». Комитетом принято решение в дальнейшем продолжить работу над проектами законов, чётко соблюдая курс внешней политики Донецкой Народной Республики по гармонизации собственного законодательства с законодательством Российской Федерации. В ближайшее время планируется привлечение к работе заинтересованных органов для более качественного согласования норм проектов законов», – отметил парламентарий.