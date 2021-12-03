Профильный комитет совершенствует жилищное законодательство

Сегодня, 3 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии рассмотрели законопроект «Об объектах незавершённого строительства» и концепцию проекта закона «О теплоснабжении».

На заседании Комитета присутствовали представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Республиканской службы по тарифам ДНР и Министерства юстиции ДНР.

Итоги заседания прокомментировала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Мы рассмотрели предложения и замечания заинтересованных органов к законопроекту «Об объектах незавершённого строительства», обсудили замечания Министерства юстиции относительно урегулирования вопросов использования объектов, которые имеют признаки бесхозяйного имущества, а также вопросов касательно прав иных лиц на объекты незавершённого строительства.

Также с приглашёнными участниками заседания мы обсудили концепцию проекта закона «О теплоснабжении» и приняли решение создать рабочую группу на базе Комитета для работы над проектом закона с участием заинтересованных органов», – сказала Юлия Крюкова.