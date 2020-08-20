Профильный комитет утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменения в статью 179 Закона ДНР ʺО налоговой системеʺ»

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел и утвердил итоговую редакцию и заключение на проект закона «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели и утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ». В соответствии с пунктом 179.2 статьи 179 Закона право на занятие места деятельности, а также на автомобиль должно быть подтверждено договором аренды или документом о праве собственности. Исключение действует для лиц, осуществляющих торговлю на рынке.

Сейчас сложилась ситуация, когда владелец автомобиля, полученного по кредитному договору, договору лизинга, в регистрационных документах на транспортное средство не указан как собственник. На сегодняшний день существуют лица, которые управляют автомобилями по доверенности, а также лица, управляющие автомобилями, собственники которых находятся за пределами Республики либо отсутствуют какие-либо сведения об их местонахождении. При использовании данными лицами автомобиля для оказания автотранспортных услуг они обязаны иметь договор аренды или документы, подтверждающие право собственности.

Вместе с тем есть лица, которые не являются собственниками автомобилей, и у которых отсутствуют иные документы, подтверждающие законные основания владения транспортным средством. Из-за этого они не могут оказывать автотранспортные услуги, либо оказывают данные услуги незаконно, совершая налоговое правонарушение, приводящее к потерям доходной части Республиканского бюджета», – сказала парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что, учитывая необходимость решения вышеуказанной ситуации проектом закона, пункт 179.2 статьи 179 Закона предлагается изложить в новой редакции, предусматривающей, что документом, подтверждающим право на занятие места деятельности, а также на оказание автотранспортных услуг, является документ о праве собственности либо о праве владения или пользования, за исключением торговли товарами на рынках.

«Таким образом, лицо, которое управляет автомобилем по доверенности, а также полученным по кредитному договору, договору лизинга и в иных случаях, когда такое лицо не является собственником транспортного средства, будет иметь право зарегистрироваться как физическое лицо – предприниматель и, получив соответствующий патент, оказывать на законных основаниях автотранспортные услуги.

Это позволит минимизировать теневую экономику в государстве, предоставит право вышеуказанным владельцам транспортных средств надлежащим образом получать доход и, как следствие, приведёт к наполняемости доходной части Республиканского бюджета.

Также следует отметить, что принятие проекта закона поспособствует расширению перечня документов, подтверждающих право на занятие места деятельности, а также на оказание автотранспортных услуг, за исключением торговли товарами на рынках.

Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета о рекомендации Народному Совету Донецкой Народной Республики принять указанный законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок», – резюмировала председатель Комитета.