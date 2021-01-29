Профильный комитет утвердил итоговую редакцию проекта Закона «Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики»

В четверг, 28 января, состоялось расширенное заседание Комитета по уголовному и административному законодательству с участием представителя Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Донецкой Народной Республики Алексея Сухинина, представителей Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Государственной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности.

Председатель комитета Елена Шишкина прокомментировала результаты заседания.

«Сегодня была утверждена итоговая редакция проекта Закона «Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики». Чёткая структура его правового регулирования позволит легко ориентироваться субъектам и участникам правоотношений правоприменительной деятельности всей уголовно-исполнительной системы. Также обсуждались вопросы взаимодействия Комитета с заинтересованными органами в рамках подготовки и разработки подзаконных нормативных правовых актов. В дальнейшем, продолжая совместную работу, будет разработана дорожная карта по введению в действие проекта Закона «Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики» в случае его принятия. Законотворческая работа Комитета стала еще более плодотворной и направлена, как и прежде, на формирование качественной нормативно-правовой базы в сфере уголовного, административного, уголовно-исполнительного правового регулирования», – сообщила председатель.