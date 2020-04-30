Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта о внесении изменений в налоговое законодательство

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел и утвердил итоговую редакцию и заключение на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Мы рассмотрели и утвердили итоговую редакцию проекта закона, направленного на усовершенствование налогового законодательства в части установления особенностей налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства.

Так, данный законопроект призван урегулировать следующие проблемные вопросы, возникающие на сегодняшний день при правоприменении Закона ДНР «О налоговой системе»:

– невозможность субъектов хозяйствования сформировать расходы в случае приобретения продукции у сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность в сфере растениеводства;

– невозможность сформировать валовые расходы по ремонту основных средств непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Действующей редакцией закона о налоговой системе установлена обязанность для сельскохозяйственных товаропроизводителей применять систему налогообложения в сфере растениеводства, если такой товаропроизводитель соответствует критериям, установленным для данной категории налогоплательщиков. Проектом закона предлагается ввести вариативность выбора, а не обязательность применения, что исключит нормативную императивность для субъектов хозяйствования в части пребывания на вышеуказанной системе налогообложения. Кроме того, проектом закона предусмотрено освобождение плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога от уплаты сбора за специальное использование воды, а также сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров.

Также законопроектом предоставляется право формирования расходов по приобретенным ранее, в период уплаты сельскохозяйственного налога, посевным материалам, средствам защиты растений, удобрений и прочее. Ключевой аспект проекта закона − объединение первой и второй групп фиксированного сельскохозяйственного налога, что позволит фермерским хозяйствам иметь наёмных сотрудников.

Вместе с тем законопроектом предусматривается освобождение от уплаты земельного налога собственников земельных участков, земельных паёв и землепользователей при условии передачи земельных участков и земельных паёв в аренду плательщику сельскохозяйственного налога или сельхозпроизводителям, находящимся на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, плательщиков налога на прибыль, законопроект предусматривает расширение классификации групп основных средств, на которые допускается амортизация согласно нормам Закона, и устанавливаются допустимые сроки их амортизации. Также устанавливаются сроки начисления амортизации нематериальных активов.

Таким образом, проект закона направлен на повышение уровня развития сельского хозяйства путём послабления налогового бремени и усовершенствование правового статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства. Это позволит конкретизировать механизм формирования валовых доходов и расходов указанных субъектов хозяйствования, предоставить льготы по уплате отдельных видов налогов и сборов и, соответственно, улучшить экономическую ситуацию в Донецкой Народной Республике в целом», − сообщила парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова подчеркнула, что Комитет поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение с рекомендацией Народному Совету ДНР принять указанный законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок.