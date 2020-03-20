Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта об особо охраняемых природных территориях

В пятницу, 20 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению предложений и замечаний к проекту закона «Об особо охраняемых природных территориях».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, Государственного учреждения «Донецкий ботанический сад», Биосферной особо охраняемой природной территории республиканского значения «Хомутовская степь – Меотида», общественной экологической организации «Центр устойчивого развития “Роза ветров”».

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы завершаем работу над новой редакцией законопроекта об особо охраняемых природных территориях, которая позволит произвести зонирование таких территорий и классифицировать их, а впоследствии − установить возможные режимы хозяйственной и иной деятельности в соответствии с результатами функционального зонирования.

В работе над законопроектом были задействованы представители профильных министерств и ведомств, научного сообщества и общественных организаций, осуществляющих деятельность в природоохранной сфере», − сообщил парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что в проекте закона были учтены предложения и замечания, поступившие от заинтересованных ведомств, в том числе от Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР.

«Так, законопроект дополнен нормами, которыми определены виды деятельности, запрещённые на территории государственного природного заповедника. Например, строительство сооружений и других объектов, добыча полезных ископаемых, охота, рыболовство и прочее. Кроме того, в новой редакции закона будут регламентированы основные задачи ландшафтных парков.

По итогам заседания Комитет утвердил итоговую редакцию проекта закона об особо охраняемых природных территориях», − подытожил председатель Комитета.