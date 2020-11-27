Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта, предусматривающего конкретизацию перечня валовых расходов плательщика

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики ʺО налоговой системеʺ». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сейчас сложилась ситуация, когда субъекты хозяйствования, в зависимости от своей категории согласно нормам Закона ДНР «О налоговой системе» имеют право включают в состав валовых расходов как 100%, так и 50% расходов на обучение работников, связанных с профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением квалификации лиц, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком налогов, а также расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству.

Учитывая изложенное, законопроект предусматривает положения, которые позволят субъектам хозяйствования включать указанные расходы в состав валовых расходов в размере 100% независимо от формы собственности, организационно-правовой формы субъектов хозяйствования и каких-либо иных ограничений в условиях действия режима повышенной готовности в государстве.

Законопроект конкретизирует положения Закона, предусматривающие перечень расходов, которые включаются субъектом хозяйствования в состав валовых расходов. Так, за исключением расходов на охрану труда и технику безопасности, понесённых согласно действующему законодательству, к валовым расходам предусмотрено отнесение расходов на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять указанный проект закона в двух чтениях в целом с учётом поправок.