Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта, регулирующего особенности аккредитации филиалов иностранных юридических лиц

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«В настоящее время, чтобы иностранное юридическое лицо могло осуществлять свою деятельность на территории ДНР, оно должно приобрести статус резидента Республики путём регистрации своих филиалов на территории и в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. При этом процедура такой регистрации отсутствует в нормах Гражданского кодекса.

В то же время в законодательстве Российской Федерации установлен иной подход к особенностям создания филиалов иностранных юридических лиц – они подлежат аккредитации.

Опираясь на положения Концепции внешней политики ДНР, предполагающей гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, законопроект вносит изменения в положения Закона ДНР «О налоговой системе». Государственная регистрация филиалов юридических лиц – нерезидентов заменяется на аккредитацию, при этом Глава Донецкой Народной Республики наделяется полномочиями устанавливать порядок такой аккредитации. Аналогичные изменения в части замены государственной регистрации филиалов юридических лиц – нерезидентов на аккредитацию предлагается внести и в нормы Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Принятие законопроекта позволит закрепить процедурный механизм аккредитации филиалов юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории ДНР, по аналогии с моделью, предусмотренной в законодательном поле Российской Федерации. Это будет соответствовать гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», − пояснила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять указанный проект закона в двух чтениях в целом с учётом поправок.