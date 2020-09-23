Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта, регулирующего продление срока наступления ответственности по ОСАГО

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как профильный комитет мы утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

По данным Управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел ДНР, в настоящее время на территории Республики зарегистрировано более 325 тысяч транспортных средств. В то же время центрами продаж страховой компании «Хатхор» и отделениями почтовой связи ГП «Почта Донбасса» выдано более 35 тысяч страховых полисов, что составляет около 10% от общего количества зарегистрированных транспортных средств. Страховая компания не в состоянии будет покрыть до 1 октября 2020 года 290 тысяч полисов, что приведёт к социальной напряжённости среди владельцев транспортных средств, большим очередям, а после 1 октября 2020 года – штрафным санкциям со стороны МВД ДНР.

Учитывая сложившуюся ситуацию, законопроект предусматривает пролонгацию срока действия норм, предусматривающих наступление административной ответственности для владельцев транспортных средств за управление автомобилем водителем, не указанным в страховом полисе, а также неприобретение владельцем транспортного средства полиса, начиная с 1 декабря 2020 года, а не с 1 октября 2020 года», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять указанный проект закона в двух чтениях в целом.