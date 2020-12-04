Профильный комитет утвердил итоговую редакцию законопроекта, устанавливающего порядок формирования базы налогообложения при уплате упрощённого налога

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«В связи с обращениями субъектов хозяйствования – плательщиков упрощённого налога о необходимости внесения изменений в положения Закона ДНР «О налоговой системе» разработан законопроект, позволяющий налогоплательщику упрощённого налога не включать в сумму дохода денежные средства, полученные в текущем месяце от покупателя товара, услуг и работ, которые возвращаются в этом же месяце данному покупателю, если возврат денежных средств происходит на основании письма – заявления покупателя о возврате денег (в случае проведения оплаты в безналичной форме) либо при наличии чека об оплате за возвращаемый товар (в случае проведения расчетов в наличной форме). Данное правило также будет распространяться на возврат денежных средств, которые были ошибочно или излишне уплачены», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным утвердить заключение профильного комитета с рекомендацией Народному Совету принять его в двух чтениях в целом с учётом поправок.