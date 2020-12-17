Профильный комитет утвердил концепцию законопроекта об основах государственной молодёжной политики

В среду, 16 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, посвящённое обсуждению законопроекта «Об основах государственной молодежной политики».

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

Председатель Комитета Владимир Чекун поделился подробностями обсуждения концепции предложенного проекта закона.

«Сегодня мы обсудили некоторые вопросы профильного министерства о концепции законопроекта «Об основах государственной и молодежной политики». Министерство выступило с предложением, которое касалось порядка образования и деятельности молодёжных совещательно-консультативных органов. Во время обсуждения мы нашли компромисс, который устроил все заинтересованные стороны. В результате Комитет принял решение дополнить полномочия Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Мы стремимся к результативному взаимодействию между Комитетом и профильным министерством. Также приоритетной задачей остаётся создание фундаментального законопроекта, регулирующего отношения, связанные с проведением государственной молодёжной политики в Республике, направленной на создание правовых, социально-экономических, организационных и иных условий для поддержки и самореализации молодёжи.

На фоне сложной социально-экономической ситуации стоит задача сохранить и приумножить потенциал молодёжи, от полноценной реализации которого зависит прогрессивное, стремительное и гармоничное развитие Республики. Невозможно переоценить значение помощи молодым семьям, молодым предпринимателям, талантливой молодёжи, также молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Добавлю, что в ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в Народном Совете», – сообщил парламентарий.