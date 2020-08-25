Профильный комитет ведёт работу по урегулированию вопросов обеспечения безоплатной спортивной подготовки

В Комитете Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму продолжают совершенствовать правовое регулирование правоотношений в сфере физической культуры и спорта, а также устранять пробелы в действующем законодательстве.

Председатель Комитета Владимир Чекун в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о работе над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О физической культуре и спорте“».

«Сейчас идёт активная работа над проектом закона, направленным на урегулирование вопросов обеспечения безоплатной спортивной подготовки и рационального и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Это позволит установить процедуру планирования спортивной подготовки и организационно-правовые основания безоплатного предоставления физкультурно-спортивных сооружений, государственной и муниципальной собственности для занятий спортом.

Также законопроект уточняет полномочия Правительства Донецкой Народной Республики в части утверждения порядка предоставления физкультурно-спортивных сооружений государственной и муниципальной собственности лицам, проходящим спортивную подготовку», − сообщил парламентарий.