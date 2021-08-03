Профильный комитет ведёт законотворческую работу по совершенствованию государственной наградной системы

Сегодня, 3 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета. В ходе заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О признании утратившим силу Закона Донецкой Народной Республики «О государственных наградах», внесённый Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Результаты заседания прокомментировала председатель Комитета Наталья Пшеничная.

«На данный момент система государственных наград Донецкой Народной Республики регулируется Законом Донецкой Народной Республики «О государственных наградах». Согласно Закону до 31 декабря 2022 года указами Главы Донецкой Народной Республики могут учреждаться государственные награды с последующим внесением соответствующих изменений в Закон.

В законодательстве же Российской Федерации данная сфера регулируется Указом Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», – сказала Наталья Пшеничная.

Парламентарий отметила, что Глава Донецкой Народной Республики в целях гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации, а также оптимизации системы государственных наград и порядка награждения ими внёс соответствующий проект закона на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики.

«Следует заметить, что указанный законопроект планируется рассматривать совместно с проектом закона «О внесении изменений в статьи 59 и 70 Конституции Донецкой Народной Республики», также внесённым Главой Донецкой Народной Республики. Данный подход обеспечит комплексное решение вопроса об урегулировании отношений в сфере государственных наград Донецкой Народной Республики.

Комитетом принято решение рекомендовать данный проект закона Народному Совету для принятия в первом чтении за основу», – резюмировала Наталья Пшеничная.