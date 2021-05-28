Профильный комитет вышел на завершающую стадию подготовки итоговой редакции проекта Земельного кодекса ДНР

В пятницу, 28 мая, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с формированием итоговой редакции проекта Земельного кодекса Донецкой Народной Республики.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Народный Совет как высший представительный орган законодательной власти обеспечивает охрану земельных ресурсов, гарантии и защиту прав собственников земли и землепользователей – граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства, устанавливает критерии рационального и эффективного их использования путём принятия фундаментального акта земельного законодательства.

Перед комитетом стояла задача создать максимально эффективный нормативный правовой акт, который будет понятен всем и нормы которого будут ориентированы не только на гармонизацию с законодательством Российской Федерации, но и на внутренние особенности Республики.

Над проектом Земельного кодекса трудилась рабочая группа, в состав которой вошли парламентарии, представитель Администрации Главы Донецкой Народной Республики Алексей Сухинин, представители Правительства, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам, Государственной инспекции.

Сегодня мы начали работу по формированию итоговой редакции проекта Земельного кодекса» – сообщил парламентарий.

Юрий Леонов добавил, что принято решение по окончании формирования итоговой редакции проекта дополнительно обсудить её с заинтересованными органами.