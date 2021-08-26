Профильный комитет провел рабочую встречу с Министерством молодёжи, спорта и туризма по благоустройству ряда объектов Республики

В среду, 25 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. В заседании приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма.

О результатах расширенного заседания рассказал заместитель председателя Комитета Юрий Мартынов.

«Сегодня мы обсудили с Министерством контроль сферы благоустройства зон отдыха, парков, скверов, пляжей и водоёмов в целях выявления проблемных вопросов и путей их разрешения.

Представители Министерства поделились информацией о результатах своей работы, проведённой с помощью подведомственных организаций и общественников. Таким образом, в 2021 году была расчищена от мусора территория общей площадью 80 568 квадратных метров, высажено 280 единиц зелёных насаждений. В данных мероприятиях принял участие 1 141 человек. На городском стадионе Харцызска провели замену лавочного покрытия. В Центрально-Городском районе города Макеевки полностью расчищен пруд «ЭРА». Ведутся работы по благоустройству набережной, завезено более 150 тонн песка.

Комитет Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму планирует и в дальнейшем напрямую сотрудничать с профильным министерством в целях выявления необходимых законодательных инициатив для разрешения различных вопросов, находящихся в сфере деятельности Комитета. О результатах будем докладывать в рабочем порядке», – сказал Юрий Мартынов.